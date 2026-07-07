Ursula Von Der Leyen: Avrupa Güvenliği Açısından Yeni Bir Döneme Girdik

(ANKARA) - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Avrupa güvenliği açısından yeni bir döneme girdik. AB üye ülkeleri, Avrupa'yı savunmak ve aynı zamanda İttifak'ı güçlendirmek için yeniden silahlanıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'da NATO müttefikleriyle birlikteyim. Avrupa güvenliği açısından yeni bir döneme girdik. AB üye ülkeleri, Avrupa'yı savunmak ve aynı zamanda İttifak'ı güçlendirmek için yeniden silahlanıyor. Savunma harcamalarını iki katına çıkarıyorlar. Avrupa, savunma sanayi tabanını yeniden canlandırarak kıtada kaliteli istihdam olanakları yaratıyor."

Kaynak: ANKA