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Volvo Cars Nisan Ayında Satışlarını Artırdı

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Otomobil üreticisi Volvo Cars, Nisan 2024'teki satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttığını duyurdu. Şirket, Avrupa'da yüzde 65 oranında artan satışların bu artışta büyük rol oynadığını belirtti. Elektrikli modellerin satışları da önemli ölçüde artış gösterdi.

ÇEKİM TARİHİ: 6 Mayıs 2024

1. İsveç'in başkenti Stockholm'de Volvo'ya ait bir galeriden çeşitli görüntüler

2. Volvo üretim hattından çeşitli görüntüler (kaynak: Volvo Grup)

3. Hareket halindeki bir Volvo otomobilin çeşitli görüntüleri (kaynak: Volvo Grup)

4. Stockholm trafiğinden çeşitli görüntüler

Otomobil üreticisi Volvo Cars, Nisan 2024'teki satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttığını duyurdu.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Nisan ayında 65.838 araç satılırken, Volvo bu artışın büyük ölçüde Avrupa'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 oranında artan satışlardan kaynaklandığını belirtti.

Şirket, Nisan 2023'e kıyasla elektrikli modellerin küresel satışlarının yüzde 56, tamamen elektrikli modellerin satışlarının ise yüzde 94 arttığını bildirdi.

Ocak-Nisan döneminde 214.914 araç satılırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artışa tekabül ediyor.

Volvo Cars Baş Ticari Yöneticisi ve CEO Yardımcısı Bjorn Annwall, "Bu performans, 2024 yılının tamamı için en az yüzde 15'lik perakende satış büyümesi doğrultusunda iyi ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor" dedi.

Şirketin Şubat ayında yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılında küresel satışlar 708.716 adet otomobil ile rekor seviyeye ulaşırken, gelir ve çekirdek işletme karı da zirveye ulaştı.

Merkezi İsveç'in Göteborg kentinde bulunan otomobil üreticisinin Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 43.400 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

Şirketin ana otomobil üretim fabrikaları Göteborg, Gent (Belçika), Güney Carolina (ABD) ve Çin'in Chengdu, Daqing ve Taizhou kentlerinde yer alıyor.

Şirketin ayrıca Göteborg ve Shanghai'da araştırma, geliştirme ve tasarım merkezleri bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Stockholm'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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