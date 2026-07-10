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Volkswagen yeniden yapılanıyor

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Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet nedeniyle yıllık üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeyi hedefliyor. Yeniden yapılanma Almanya'daki çalışanlar arasında yankı uyandırdı.

Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araca düşürülmesi hedefleniyor.

Yeniden yapılanma haberleri Almanya'daki çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı. 89 yıllık otomotiv devi, sertleşen rekabet ortamında önemli bir dönüşüm yaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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