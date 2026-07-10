Volkswagen yeniden yapılanıyor
Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet nedeniyle yıllık üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeyi hedefliyor. Yeniden yapılanma Almanya'daki çalışanlar arasında yankı uyandırdı.
Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araca düşürülmesi hedefleniyor.
Yeniden yapılanma haberleri Almanya'daki çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı. 89 yıllık otomotiv devi, sertleşen rekabet ortamında önemli bir dönüşüm yaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi