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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'de başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, sendikanın grev resti ve yönetimin kesinti talepleri nedeniyle tansiyon ilk günden yükseldi.

Şirket yönetiminden acil tavizler bekleyen Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall), uzlaşma sağlanamaması halinde yeni yılda greve gidileceği uyarısında bulundu.

Almanya'nın Emden kentinde yapılan ilk tur görüşmelerin ardından konuşan IG Metall Başmüzakerecisi Thorsten Gröger, 15 Aralık'taki ikinci turun, grev yasağı sona ermeden önce anlaşmaya varılması için son fırsat olduğunu söyledi. Yönetimin çalışanların kaygılarına kulak vermesi gerektiğini vurgulayan Gröger, müzakere masasının atmosferini "dışarıdaki bir derecelik sisli havadan bile daha soğuk" sözleriyle özetledi.

Volkswagen İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise yönetimin geri adım atmaması halinde grev yasağının bitişiyle birlikte sürecin çok daha sert çatışmalara sürükleneceği uyarısında bulundu.

Volkswagen yönetiminden rekabet gücü uyarısı

Volkswagen Müzakerecisi Frank Ischner ise sendika ile eylül ayında başlayan ön görüşmelerden bu yana ekonomik tablonun daha da ağırlaştığına dikkati çekti. Küresel rekabet güçlerini koruyabilmek için özellikle Almanya'daki işçilik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Ischner, "Zaman kaybetme lüksümüz yok; yıl sonundan önce hızlı bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Sadece finansal açıdan güçlü bir şirket güvenli istihdam sunabilir." ifadelerini kullandı.

Yüksek gümrük tarifeleri, Çin pazarındaki daralma ve Avrupa'da artan rekabet baskısını gerekçe gösteren Ischner, planlanan kesintilerin acı verici ancak kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Taraflar, müzakerelerin ikinci turu için 15 Aralık'ta Zwickau kentinde yeniden bir araya gelecek.

Emden'de işçiler meydana indi

Müzakereler başlamadan önce Emden'deki Nordseehalle önünde toplanan yaklaşık 4 bin 500 kişi, Volkswagen yönetiminin kemer sıkma planlarını protesto etti. Volkswagen çalışanlarının yanı sıra liman işçileri, tedarikçiler ve bölge esnafının da destek verdiği eylemde, üzerinde "Gelecek", "Güven" ve "Toplu İş Sözleşmeleri" yazılı siyah tabutlar taşındı.

Protestoda konuşan Gröger, yönetimin taleplerini "nesiller boyu metal işçilerinin mücadeleyle elde ettiği tüm kazanımlara yönelik topyekün bir saldırı ve Volkswagen tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlık belgesi" olarak tanımladı. Zwickau ve Wolfsburg tesislerinden eyleme katılan işçiler de yönetimin taleplerini reddederek şirketi tutarlı bir ürün stratejisi geliştirememekle eleştirdi.

Tarafların talepleri ve krizin arka planı

Yaklaşık iki saat süren ilk toplantıda taraflar kırmızı çizgilerini netleştirdi. Yaklaşık 90 yıllık tarihinin en derin krizlerinden birini yaşayan Wolfsburg merkezli Volkswagen, Çin pazarındaki sert düşüşün yanı sıra, karlılığı içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla düşük kalan elektrikli otomobillere geçiş maliyetleri nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Volkswagen yönetimi, 2027 ve 2028 yıllarında ücret artışı yapılmaması, ikramiye ve ek ödemelerin kaldırılması, vardiyalı çalışanların ücretli molalarının iptal edilmesi, çalışma saatlerinde ek ücret ödenmeksizin esnekliğe gidilmesi ve 35 saatlik haftalık çalışma süresinin kısaltılmasını talep ediyor. Yönetim ayrıca Almanya'da 12 bin kişilik ek istihdam kesintisi ile Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm'daki tesislerin gelecek 10 yıllık üretim planlarının yeniden değerlendirilmesini istiyor. Şirket bu kapsamda 10 farklı toplu iş sözleşmesini şimdiden feshetti.

IG Metall sendikası ise maliyet kesintileri ve işten çıkarmalara kapıyı tamamen kapatarak, metal ve elektrik sektöründeki genel toplu sözleşme talepleri doğrultusunda çalışanlara yüzde 5 maaş zammı yapılmasını istiyor.

Grev yasağı yıl sonunda sona eriyor

Sektör genelindeki toplu sözleşme kapsamı dışında yer alan Volkswagen; Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg ve Zwickau tesislerini kapsayan özel bir şirket içi anlaşma uyguluyor.

Mevcut anlaşmanın sağladığı grev yasağı 31 Aralık itibarıyla sona erecek. Tarafların yıl sonuna kadar ortak bir zeminde buluşamaması durumunda ocak ayından itibaren uyarı grevlerinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA