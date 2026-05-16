Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerden Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan öğrenciler Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kapaklı Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu Voleybol takımı, Aksaray'da 4-8 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil etti.

Voleybol takımı müsabakaların sonunda üçüncü oldu.

Vali Recep Soytürk, Türkiye üçüncüsü olan başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir süre sohbet ederek tebrik eden Vali Soytürk, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere ziyarette, okul müdürü Levent Akın, beden eğitimi öğretmeni Sergen Güner ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün eşlik etti.