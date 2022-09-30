Vodafone Park önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

Beşiktaş'ta önceki gece satırlarla birlikte Vodafone Park önüne gelen bir grup Beşiktaş aleyhine sloganlar attı Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.