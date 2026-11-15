Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları yapıldı

Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki küçükbaş işletmelerinde aşılama yaptı. Hayvan sağlığını korumak, salgın hastalıkları önlemek ve kayıt sistemini güncel tutmak için yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.
Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.
Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.