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Vize'de liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

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Vize'de liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kütüphanelerin bilgi kaynağı olduğunu ifade eden Özdemir, tüm öğrencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Özdemir, hediyelerini takdim etti.

Sporculara malzeme desteği

Demirköy'de Türkiye Grup Şampiyonası'na katılacak güreş takımına malzeme desteği verildi.

Demirköy Belediyesince düzenlenen törende, sporculara malzemeleri teslim edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

Güreşçilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek Türkiye Grup Şampiyonası'nda Kırklareli'ni temsil edeceğini ifade eden Gün, takıma başarılar diledi.

LGS hazırlık değerlendirme toplantısı yapıldı

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ortaokul müdürleri katıldı.

Akdemir, toplantıda ilçede öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda, rehberlik faaliyetleri, Destekleme ve Yetiştirme kursları, okul hedefleri ve kazanım değerlendirme konuları görüşülerek, okullarda sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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