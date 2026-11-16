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Vize'de Albaşak ve Saban isimli yerli buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı

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Vize'de yerli buğday çeşitlerinin demonstrasyonu kapsamında Albaşak ve Saban tohumları toprakla buluşturuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgeye uyumu ve verimliliği yüksek yerli tohumların yaygınlaştırılmasının amaçlandığını, sahaların ekiplerce takip edileceğini bildirdi.

Vize ilçesinde yerli buğday çeşitlerinin demonstrasyonu kapsamında ekim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vize İlçe Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda düzenlenen çalışmada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Albaşak" ve "Saban" isimli yerli buğday çeşitlerinin tohumları toprakla buluşturuldu.

Bölge şartlarına uyumu ve verimliliği yüksek yerli tohumların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı demonstrasyon sahalarının, gelişim süreci boyunca teknik ekiplerce yakından takip edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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