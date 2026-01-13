Viyana'daki "Türk Haftası" kapsamında ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı yapıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden "Türk Haftası" kapsamında " İpek Yolu'ndan Orta Koridor'a: Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Teşviki" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Viyana'da düzenlediği "Türk Haftası" programı kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde yapılan "İpek Yolu'ndan Orta Koridor'a: Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Teşviki" başlıklı yuvarlak masa toplantısına, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin yanı sıra iş dünyasından isimler katıldı.

Toplantıda, ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve Doğu-Batı bağlantısallığının stratejik önemi konuları ele alındı.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, 50 yıldan fazla süre önce AGİT'in kurucularının ekonomik bağlantısallığın, güven ve dayanıklılık oluşturmakla ilgili olduğunu çok iyi bildiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, bunun, uzun vadeli barışın sağlanmasına da katkı sağladığının altını çizdi.

AGİT'in Hazar Denizi'nde ve bölgede çeşitli projeler yürüttüğünü ifade eden Sinirlioğlu, ulaşım ve ticaretin kolaylaştırılması yoluyla bağlantısallığın teşvik edilmesinin önemini anlattı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de TDT'nin, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir bölgeyi temsil ettiğini dile getirerek, "Orta Koridor, Asya ile Avrupa arasında güvenilir, çeşitlendirilmiş ve giderek daha rekabetçi bir rota sunarak kilit bir rol oynuyor." dedi.

Ömüraliyev, Orta Koridor boyunca ulaşım işbirliğinin güçlendirilmesi ve ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesinin, bölge genelinde ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını kaydetti.

Ulaştırma ve ticaretin kolaylaştırılmasının TDT'nin temel önceliği olduğuna işaret eden Ömüraliyev, "Bu taahhüt, 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu' da dahil olmak üzere stratejik çerçevemizde sağlam bir şekilde yer alıyor." ifadesini kullandı.