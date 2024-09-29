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Vincenzo Montella, Adana'nın Gelir Vergisi Rekortmeni Oldu

Vincenzo Montella, Adana'nın Gelir Vergisi Rekortmeni Oldu
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Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanı ile Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu. 2023 yılındaki vergi rekortmenleri listesinin ilk sırasında yer alan Montella'yı turunçgil üreticisi Bülent Özler takip ediyor.

ADANA Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla gelir vergisi rekortmeni olarak yer aldı. İkinci ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu. Kentteki rekortmenler listesinin 15'inci sırasında da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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