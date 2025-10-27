Haberler

Vietnam ve ABD Ticaret Anlaşmasında Mutabakata Vardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam, ABD'nin ihraç ettiği sanayi ve tarım ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlar. ABD ise Vietnam mallarına karşı gümrük vergilerini %20'de tutarken, bazı ürünlerde sıfır gümrük vergisi uygulamasını genişletecek.

HANOİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Vietnam ve ABD, aralarında yapılacak ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde mutabakata vardı.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü varılan mutabakat uyarınca Vietnam, anlaşma kapsamında ABD'nin ihraç ettiği neredeyse tüm sanayi ve tarım ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlayacak.

ABD ise Vietnam mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 20'de tutmaya devam ederken, sıfır gümrük vergisi uygulamasını da ABD başkanlık kararnamesinde listelenen bir dizi ürünü kapsayacak şekilde genişletecek.

Her iki taraf da otomobil, tıbbi cihazlar, ilaç ve fikri mülkiyet gibi öncelikli sektörlerde ticareti etkileyen gümrük vergisi harici engeller ve mevzuat engelleriyle mücadele edecek.

ABD'nin araç güvenliği ve emisyon standartlarını kabul eden Vietnam, ithalat ruhsatı prosedürlerini basitleştirme ve fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını iyileştirme konularında da mutabık kaldı.

ABD, Başkan Donald Trump'ın başkanlık kararnamesi uyarınca 1 Ağustos'tan itibaren Vietnam mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 46'dan yüzde 20'ye düşürmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.