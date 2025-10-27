Vietnam ve ABD Ticaret Anlaşmasında Mutabakata Vardı

HANOİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Vietnam ve ABD, aralarında yapılacak ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde mutabakata vardı.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü varılan mutabakat uyarınca Vietnam, anlaşma kapsamında ABD'nin ihraç ettiği neredeyse tüm sanayi ve tarım ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlayacak.

ABD ise Vietnam mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 20'de tutmaya devam ederken, sıfır gümrük vergisi uygulamasını da ABD başkanlık kararnamesinde listelenen bir dizi ürünü kapsayacak şekilde genişletecek.

Her iki taraf da otomobil, tıbbi cihazlar, ilaç ve fikri mülkiyet gibi öncelikli sektörlerde ticareti etkileyen gümrük vergisi harici engeller ve mevzuat engelleriyle mücadele edecek.

ABD'nin araç güvenliği ve emisyon standartlarını kabul eden Vietnam, ithalat ruhsatı prosedürlerini basitleştirme ve fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını iyileştirme konularında da mutabık kaldı.

ABD, Başkan Donald Trump'ın başkanlık kararnamesi uyarınca 1 Ağustos'tan itibaren Vietnam mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 46'dan yüzde 20'ye düşürmüştü.