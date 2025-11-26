Vietnam'da Şiddetli Yağmur ve Seller: 98 Kayıp, 14 Trilyon Dong Ekonomik Zarar

HANOİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesiminde yaşanan şiddetli yağmur ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükselirken, 10 kişiden hala haber alınamıyor.

Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 2.000'den fazla ev hasar gördü, 426 ev ise yıkıldı.

Seller nedeniyle çeltik gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği 51.800 hektardan fazla alanın sular altında kaldığı, 920.800'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının telef olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre ülkenin uğradığı ekonomik kaybın 14,3 trilyon Vietnam dongunun (yaklaşık 570 milyon ABD doları) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.