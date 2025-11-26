Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağmur ve Seller: 98 Kayıp, 14 Trilyon Dong Ekonomik Zarar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'ın orta kesiminde meydana gelen şiddetli yağmur ve seller sonucu 98 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden henüz haber alınamıyor. 2.000'den fazla ev hasar gördü, tarım alanları sular altında kaldı ve ekonomik kaybın 14,3 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 570 milyon ABD doları) olduğu tahmin ediliyor.

HANOİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesiminde yaşanan şiddetli yağmur ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükselirken, 10 kişiden hala haber alınamıyor.

Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 2.000'den fazla ev hasar gördü, 426 ev ise yıkıldı.

Seller nedeniyle çeltik gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği 51.800 hektardan fazla alanın sular altında kaldığı, 920.800'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının telef olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre ülkenin uğradığı ekonomik kaybın 14,3 trilyon Vietnam dongunun (yaklaşık 570 milyon ABD doları) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetiyle hatıra pozu verdi

Bahçeli Alevi kıyafetiyle hatıra pozu verdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Maduro kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi

Üniformayı giyip kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.