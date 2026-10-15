Haberler

Vietnam'da Çin menşeli elektrikli motosikletler büyük kentlerde giderek yaygınlaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam'da Çin menşeli elektrikli motosikletler büyük kentlerde giderek yaygınlaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'da çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş hızlanırken Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları büyük kentlerde daha sık görülüyor. Artan tercihte rekabetçi fiyatlar, geniş model seçenekleri ve markaların Vietnam pazarındaki varlığı etkili oluyor.

HANOİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın daha çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş sürecini hızlandırmasıyla birlikte Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında giderek daha sık görülmeye başladı.

Vietnam'da elektrikli motosikletleri tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Çinli markalar da rekabetçi fiyatları, geniş model seçenekleri ve Vietnam pazarındaki giderek artan varlıkları sayesinde daha fazla tercih ediliyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...

Okulda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'e ders niteliğinde sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı