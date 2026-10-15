Vietnam'da Çin menşeli elektrikli motosikletler büyük kentlerde giderek yaygınlaşıyor

Vietnam'da Çin menşeli elektrikli motosikletler büyük kentlerde giderek yaygınlaşıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam'da çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş hızlanırken Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları büyük kentlerde daha sık görülüyor. Artan tercihte rekabetçi fiyatlar, geniş model seçenekleri ve markaların Vietnam pazarındaki varlığı etkili oluyor.
HANOİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın daha çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş sürecini hızlandırmasıyla birlikte Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında giderek daha sık görülmeye başladı.
Vietnam'da elektrikli motosikletleri tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Çinli markalar da rekabetçi fiyatları, geniş model seçenekleri ve Vietnam pazarındaki giderek artan varlıkları sayesinde daha fazla tercih ediliyor.
Kaynak: Xinhua