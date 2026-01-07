Haberler

025'te Vietnam'ı Ziyaret Eden Turist Sayısında Çin Anakarası Lider Konumda

Güncelleme:
Vietnam'ı 2025 yılında ziyaret eden yabancı turistler arasında Çinli turistler ilk sırada yer aldı. Çinli turistler, ülkenin toplam yabancı turist sayısının yüzde 25'ini oluşturuyor. Geçen yıl Vietnam'a gelen yabancı turist sayısı ise yüzde 20 artarak 21,2 milyona ulaştı.

HANOİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Vietnam'ı 2025 yılında ziyaret eden yabancı turistler arasında Çin anakarasından gelen turistler ilk sırada yer aldı.

Yerel VnExpress gazetesinin salı günkü haberine göre Çinli turistler, Vietnam'ın toplam yabancı turist sayısının yüzde 25'ini oluşturdu. Bu oran, 5,28 milyonun üzerinde turiste karşılık geliyor.

Haberde Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre söz konusu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 41 artış gösterdiği belirtildi. Güney Kore ise yaklaşık 4,33 milyon turistle Vietnam'a en çok turist gönderen ikinci ülke oldu.

Çinli turistlerin Vietnam'ı tercih etmesinde coğrafi yakınlık ve kısa seyahat sürelerinin etkili olduğu belirtildi.

Geçen yıl Vietnam'a gelen yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 21,2 milyona ulaşırken, toplam turizm gelirinin 1 katrilyon Vietnam dongu olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
