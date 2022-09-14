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Video: Meksiko'daki Yükseltilmiş Troleybüs Hattında Deneme Faaliyetleri Başladı

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Video: Meksiko'daki Yükseltilmiş Troleybüs Hattında Deneme Faaliyetleri Başladı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Çin'de üretilen troleybüslerin yol aldığı bir yükseltilmiş troleybüs hattında deneme faaliyetleri başladı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Çin'de üretilen troleybüslerin yol aldığı bir yükseltilmiş troleybüs hattında deneme faaliyetleri başladı.

Sekiz kilometre uzunluğundaki yeni hat, özel bir yükseltilmiş yoldan oluşuyor.

Meksiko yönetimi, kentte yaşayanlara verimli ve çevre dostu bir ulaşım sistemi sunmak için birden fazla Çinli şirketle işbirliği yaptı. Bu şirketler arasında otobüs üreticisi Yutong da bulunuyor.

CLAUDİA SHEİNBAUM, Meksiko Belediye Başkanı:

"Çin'le troleybüsler, metro ve bugün de otobüs hattı olmak üzere birçok işbirliğimiz var. Bu toplu taşıma projeleri sadece çevreye katkı sağlamak ve iklim değişikliğine sebep olan emisyonları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal adaleti destekleyerek eşitliği sağlıyor ve ailelerin hayatlarını iyi yönde etkiliyor. Bilim, insanların refahına hizmette kullanılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Meksiko Sonora Güncel Haberler

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