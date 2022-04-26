Video: Dinamik Sıfır Kovid Yaklaşımı Yaşlı Hastaların Hayatlarını Kurtarmaya Yardımcı Oluyor

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Renji Hastanesi'nin Yoğun Bakım Bölümü Müdürü Gao Yuan, "Dinamik sıfır Kovid yaklaşımına sadık kalmazsak, bunun felaket olacağını düşünüyorum. 20 milyonun üzerinde nüfusa sahip Shanghai hızla yaşlanıyor. Pandemiyi kontrol altına alacak mevcut tedbirlerinden vazgeçersek, bu yaşlı nüfus için bir felaket olur" dedi.

GAO YUAN, Renji Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Müdürü:

"Omicron varyantının yol açtığı ağır ve kritik vaka sayısı, son iki yıldaki vaka sayısından nispeten daha düşük. Bu yeni enfeksiyon dalgasının en önemli ayırt edici özelliği, daha fazla insanın enfekte olması. Enfeksiyonların sayısı bu sefer daha fazla. Bu nedenle, Kovid-19 için hafif semptomları olsa da, altta yatan ciddi tıbbi durumları olan daha kritik vakalar bulunuyor. Altta yatan farklı tıbbi durumlar, karmaşık tedavi ve bakım gerektiriyor.

Hastanemiz, altta yatan ciddi tıbbi koşullara sahip ciddi ve kritik Kovid-19 vakalarıyla başa çıkmak için MDT (Çoklu Disiplin Tedavisi) yöntemini benimsedi. Farklı hastalıkların özelliklerine göre servisleri bölüyoruz ve hastaları profesyonel bakıcıların olduğu farklı servislere bırakıyoruz. Ağır vakalar için tedavi planına gelince, onları hastalıkları nedeniyle kabul eden hastanelerden uzmanlar ile Kovid-19 için belirlenen hastanelerden doktorlar her öğleden sonra saat ikide buluşuyor. Doktorlar hastaların sağlık durumlarını tartışırken, hastalara yönelik teşhis ve tedavi planlarını belirliyor. Bu şekilde, hastaların her biri için hedeflenen bir tedavi planı bulabileceğimizi umuyoruz, hastalar böylece kendi tıbbi durumlarına göre tedavi edilebilir.

Shanghai'da 450.000'den fazla kişi, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle Kovid-19'a yakalandı. Bunların çoğu yaşlı insanlar. Eğer dinamik sıfır Kovid yaklaşımına sadık kalmazsak, bunun felaket olacağını düşünüyorum. 20 milyonun üzerinde nüfusa sahip Shanghai hızla yaşlanıyor. Pandemiyi kontrol altına alacak mevcut tedbirlerinden vazgeçersek, bu yaşlı nüfus için bir felaket olur ve daha fazla yaşlı insan enfekte olabilir. Bu yüzden dinamik sıfır Kovid yaklaşımına sadık kalmalı ve pandemiyi en kısa sürede kontrol altına almalıyız.

Ancak bu şekilde altta yatan tıbbi sorunları olanlar ile ciddi rahatsızlıkları bulunanları koruyabiliriz. Bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel