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Vezirköprü'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 1612. Sokak'ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu hurdalıkta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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