Verimlilik Masası Zirvesi, Bilişim Vadisi'nde başladı

KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde 'Verimlilik Masası Zirvesi' başladı. Üretim, enerji, dijital dönüşüm ve inşaat sektörlerini bir araya getiren zirve, sektörel iş birlikleri ve verimlilik artırıcı çözümler sunuyor.

ST Endüstri Medya Grup tarafından düzenlenen 'Verimlilik Masası Zirvesi' Gebze Bilişim Vadisi'nde 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Üretim, enerji, dijital dönüşüm ve inşaat sektörlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon uygulama odaklı sergiler ve panel oturumlarıyla sektörel iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor. Zirvenin ilk oturumu bugün; ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, Enerji Uzmanı ve Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş, Gebze MMO Başkanı Tanfer Yeşiltepe ve ENOSAD Genel Sekreteri Tuncay Soydaş ve Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilirdi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE TEKNOLOJİYİ ÜRETEBİLMEK ANA ODAK NOKTAMIZ'

Fabrikaları verimlilik odağında sürdürülebilir teknolojileriler ile donatmaya çalıştıklarını söyleyen, ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, "Ön plana çıkarmaya çalıştığımız bütün konsepte aslında teknolojiyi, ülke olarak yakından takip edebilmek, rekabet gücünü arttırabilmek. Globalde ne yaşanıyorsa Türkiye'den de hızlı bir şekilde teknoloji üretebilmek ana odak noktamız. Bunun için yayınlar çıkartıyoruz. Hala basılı dergilerimiz popülerliğini sürdürüyor. Dijitalde çeşitli yayınlarımız var, radyo ve televizyon yayıncılığı yapıyoruz. Her yıl da senede bir kere bu tarz etkinliklerle tüm kitleyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bütün beklentileri karşılayan bir organizasyon olmasını diliyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz dünyada birçok şey değişiyor. Bu değişken süreçte artık fabrikalarımızın, bütün üretim tesislerimizin verimlilik odağında bütün konuları ele almaktan başka bir yolu olmadığını, bu verimliliğin de aslında ciddi bir teknoloji yatırımı gerektirmediğini, bazı noktalarda sadece dikkat edilerek, ciddi manada ve verimlilikte açık verdiğimiz yerleri yönetebileceğimizi gözlemliyoruz" dedi.

'EN İYİ YATIRIM ARACI ENERJİ VERİMLİLİĞİDİR'

Zirvedeki panellerde örnek projelerin uygulamalarının anlatılacağını ve gerekli finansmanın nereden bulabileceğinin istişaresini yapacaklarını ifade eden Enerji Uzmanı ve Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş ise şu şekilde konuştu:

"Türkiye'nin her yıl, yaklaşık 60-70 milyar dolar, hatta 2023 yılında 100 milyar dolarlık enerji kaybı var. Her bir kuruşun ülke ekonomisine ne kadar katkı olacağını da bilerek buna göre enerji verimliliği çalışmaları yürütüyoruz. Onun için de sloganımı tekrarlıyorum. Burada toplam verimlilik üzerine bahsediliyor ama en iyi yatırım aracı enerji verimliliğidir. Ne Bitcoin, aranızda oynayanlar vardır, ne emlak, ne döviz, ne borsa, hiçbirinin yatırımı enerji verimliliği kadar size fayda sağlayamaz. Biz de anlatacağız, buradaki oturumlarda da anlatılacak. Yine yanındaki komşu alanlarda da göreceksiniz. Aslında her birinin ürettiği makinede dahil olmak üzere enerjinin ve toplam verimliliğin üzerinde çalışmalar yürüttüğünü, ana amacın ise ürettiğiniz her bir parça ürünü ne kadar daha az enerjiyle üretebileceğiniz. Eğer bir binada yaşıyorsanız, aynı iklimi daha az enerjiyle nasıl elde edebileceğimize dair aslında çözümler sunacağız. Tabi işin bir de dijitalizasyon tarafı var çünkü ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Siz eğer tansiyon hastasıysanız, doktora gitmediyseniz, tansiyonunuzu ölçmediyseniz, hasta olduğunuzu bilmiyorsunuz demektir. Bu sizin için risk midir? Çok büyük bir risktir. Bir an önce tansiyonunuzu ölçmeniz ve bununla ilgili önlem almanız gerekmektedir. Eğer enerjiyi de verimsiz kullanıyorsanız, o zaman sizin endüstriyel tesislerinizin ya da ticari binalarınızın tansiyonu yüksek demektir. Sizin bununla ilgili önlem almanız gerekiyor demektir" ifadelerini kullandı"

'İSTİHDAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN NÜFUS ARTIŞ HIZILARI DA ÖNEMLİ BİR KONU'

Nüfus artış hızındaki düşüşün istihdamı doğrudan etkilediğini belirten Gebze MMO Başkanı Tanfer Yeşiltepe ve ENOSAD Genel Sekreteri Tuncay Soydaş, "Ülkemizin nüfus konusundaki sorunlar son zamanlarda artık gündeme gelmeye başladı. Türkiye'nin nüfus artış hızı 2.1 doğum bölü kadın olursa nüfus kendi kendini yenileyebiliyor Bizim kadınlarımızın doğum hızı 1.42'ye düştü. Bu, tahmin edilenden çok daha hızlı düştü. 1.48'den 1.42'ye, bir yıl içinde düştü. Bizde de aslında demografik problem, nüfus problemi önümüze geliyor. Tabi burada şöyle bir ikilem var; bir tarafta dünyanın bazı yerlerinde nüfus artışı problemken, dünyanın bazı yerlerinde nüfus artmaması problem. İkisi de enteresan bir konu. İşte bunları dengeleyebilmek için istihdamı ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için nüfus artış hızları da önemli bir konu. Bu da direkt otomasyonla ilişkili" dedi.

'TASARRUFU ÇOK ÖNEMSEMEMİZ GEREKİYOR'

Dünyada ticaret savaşlarının kıyasıya devam ettiği bir dönemde rekabetçi olabilmek için verimliliğin ön planda olması gerektiğini söyleyen Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş da "Dünya Ticaret Örgütü ülkeler arasındaki duvar yükseltme ile ilgili en ufak bir çözüme ulaştığını göremedik. Burada şunu yapmak gerekiyor; kıyasıya ticari savaşları olduğu bir dünyada muhakkak ya katma değeri yüksek üretmeniz gerekiyor ya da çok verimli bir üretim yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız müddetçe, ticaret savaşlarının tırmandığı bir dünyada rekabet etme şansınız yok. Bu vesileyle, özellikle önümüzdeki dönemlerde sınırda karbon denetleme mekanizmalarından tutun, karbon ayak iznine kadar bunların da artık bir ticari metaya döndüğünü, hatta ticari bir silah olarak kullanılacağını da gördüğümüzden dolayı verimliliği çok önemsememiz gerekiyor. Tasarrufu çok önemsememiz gerekiyor. İsraftan muhakkak kurtulmamız gerekiyor. Eğer bunları biz ülke olarak, kurumlar olarak yapmazsak, dünyadaki bu ticari rekabetin içinde yer alamayacağımızı biliyoruz" dedi.

'DEPREMİ HASARSIZ ATLATACAK YAPILAR VE SANAYİ TESİSLERİNİN OLMASI İÇİN BİR BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ'

Organizasyon '3. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi: Sanayi Yapılarında Güvenlik Önceliği' zirvesiyle devam etti. Açıklamalarda bulunan Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Bahadır Şağdan ise "Depremde hasar almayacak, depremi hasarsız atlatacak yapılar ve sanayi tesislerinin olması için bir bilgilendirme yapıyoruz. Gebze'de organize edilmesi nedeniyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve çevresindeki Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayi firmalarını deprem dayanıklı binalar zirvesine bekliyoruz. Sanayi tesislerinin, deprem güvenliğinin nasıl tespit edileceğini ve depreme karşı nasıl iyileştirilebileceği, deprem sonrasında hizmetlerin kesintisiz olarak devam etmeleri için ne yapmaları gerektiğinin sorularının cevaplarını bulabileceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ENDİŞE YAŞAYACAKLARI İŞ KESİNTİSİ'

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Görkem Yıldız da "Bu yıl sanayi bölgesine yakın düzenlenmesi bizim açımızdan çok önemli. Sanayicilerin deprem güçlendirmesi ile ilgili en büyük endişe yaşayacakları iş kesintisi. Hem güçlendirme uygulamaları sırasında hem de depremden sonra iş kesintisi yaşamaları için burada kendilerine birçok çözüm bulabilecekler" diye konuştu.