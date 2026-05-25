Ürdün ve Venezuela, İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

AMMAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in Ürdün ziyareti sırasında iki taraf arasında dört işbirliği anlaşması imzalandı. Bu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yılı aşkın bir sürede Venezualalı bir dışişleri bakanının Ürdün'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Pazar günü Başkent Amman'da bir araya gelen Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil, tarım, enerji, yatırım, turizm ve bilgi teknolojisi işbirliğinin genişletilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İki bakan, ortak bir ikili komite kurulması, siyasi istişare mekanizmasının başlatılması ve tarım işbirliği ve diplomatik eğitimin geliştirilmesi yönünde anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzaladı. Bakanlar, yatırımların korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vize muafiyetleri konularında ileride imzalanması planlanan anlaşmaların hızlandırılması konusunda da mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ortadoğu'daki gerginliğin azaltılması ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konularını da görüştüklerini belirten Safedi, Venezuela'nın iki devletli çözüme verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in Ürdün'ün 80. Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını ileten Gil ise Ürdün'ün Güney Amerika ve Karayipler'e açılan kapısı olabileceklerini söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik tamamlayıcılığa dikkat çeken Gil, Ürdün'ün teknoloji konusundaki uzmanlığını ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerini Venezuela pazarına çekme konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Şubat ayında Karakas'ı ziyaret eden Safedi, Venezuela'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Ürdün dışişleri bakanı olmuştu.

Kaynak: Xinhua
