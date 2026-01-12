Haberler

Venezuelalı Bakan: ABD'nin Ülkemize Yönelik Askeri Operasyonu Savaş Suçudur

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını 'savaş suçu' olarak nitelendirerek uluslararası kültür topluluğuna sorumluluk çağrısı yaptı. Nanez, ülkesine karşı uygulanan düşmanca politikaların doğal kaynaklar üzerinden yürütülen ekonomik çıkarlarla bağlantılı olduğunu vurguladı.

KARAKAS, 12 Ocak (Xinhua) -- Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez, ABD'nin bu ayın başlarında Venezuela'ya düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" diye niteleyerek kınadı.

Nanez pazar günü düzenlenen uluslararası bir kültür etkinliğinde yaptığı açıklamada, uluslararası kültür topluluğunun, şiddetin tırmanması ve uluslararası hukukun zayıflaması süreci karşısında üstlenmesi gereken tarihi sorumluluğa dikkat çekti.

Venezuela'ya yönelik damgalamanın, ideolojik motivasyonlardan ziyade ülkenin doğal kaynaklarıyla ilişkili ekonomik çıkarların bir yansıması olduğunu belirten Nanez, tarihten diğer ülkelere yönelik dış müdahale örneklerini hatırlattı.

2019'dan bu yana yaptırımlar, gizli operasyonlar ve Venezuela'nın varlıklarına yasadışı el konulması gibi uygulamalarla ülkeye karşı güdülen düşmanlığın arttığını kaydeden Nanez, "Venezuela teslim olmayacaktır" dedi.

Nanez tüm dünyadaki şair, sanatçı ve entelektüellere de halkların kendi kaderini tayin etme hakkına yönelik tehditler karşısında etik ve aktif sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
