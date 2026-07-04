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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954'e yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ölü sayısı 2 bin 954'e çıkarken, 16 bin 592 kişi yaralandı, yaklaşık 16 bin kişi evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında 6 bin 462 kişi kurtarıldı.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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