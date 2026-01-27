Venezuela Geçici Devlet Başkanı, ülkedeki petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşmasını bekliyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 2026'da ülkedeki petrol yatırımlarının yüzde 55 artışla 1,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini belirtti.

Rodriguez, enerji sektörüne yönelik onlarca yıllık sıkı devlet kontrolünü sona erdiren Hidrokarbon Yasası reform tasarısının mecliste kabul edilmesinin ardından petrol yatırımlarının 2026'da yüzde 55 artacağını öngördüklerini söyledi.

Ülkede geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolar olan yatırımların bu yıl özel sektörün katılımı ve kapsamlı yasal reformlarla 1,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini ifade eden Rodriguez, "Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesiyken, üretim açısından bir dev haline gelmeliyiz." şeklinde konuştu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in, yabancı şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Hidrokarbon Yasası reform tasarısı, Mecliste ilk onayı almıştı.

Rodriguez, "Yer altındaki petrol işe yaramıyor. Koşullar, petrol üretimini artırmaya yönelik süreci engelliyorsa, gezegendeki en büyük petrol rezervlerine sahip olduğumuzu söylemenin ne faydası var?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.