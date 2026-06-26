Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Depremlerin Ardından Acil Eylem Planı Açıkladı

KARAKAS, 26 Haziran (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, çarşamba günü ülkenin kuzey bölgelerini vuran iki yıkıcı depremin ardından kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik üç önemli önlem açıkladı.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in verdiği bilgilere göre Delcy Rodriguez, ülke tarihinde onlarca yıldır görülmemiş büyüklükte depremler için özel şirketlerden enkaz kaldırma ekipmanlarının seferber edilmesi, 200 milyon ABD doları tutarında bir yardım fonu oluşturulması ve depremden etkilenen işletme sahiplerine özel kredi imkanlarının sağlanması talimatı verdi.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası yardım çalışmalarını koordine etmek üzere gerekli adımların atıldığını kaydederek bölgeden ve dünyanın dört bir yanından onu aşkın ülkenin dayanışma mesajı gönderdiğini ve yardım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Venezuela'da çarşamba günü art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, ülkenin kuzey-orta kesimindeki La Guaira'da geniş çaplı yıkıma ve Karakas metropol bölgesinde ağır hasara yol açtı. Perşembe akşamı açıklanan güncel verilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralananların sayısı ise 4.300'e çıktı.

Kaynak: Xinhua