Venezuela'da ABD Yaptırımlarına Karşı Protesto Düzenlendi

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılması talebiyle çok sayıda insan sokaklara döküldü. Gösteriye siyasi partiler ve hükümet destekli toplumsal örgütler katıldı. Hükümet yetkilileri, yaptırımların sona ermesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

KARAKAS, 24 Mart (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Siyasi partiler ve hükümet destekli toplumsal örgütlerin çağrısıyla düzenlenen pazartesi günkü gösteride, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) Seferberlik ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nahum Fernandez, alınan önlemler karşısındaki direnişe dikkat çekerek yaptırımların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez ise, tüm yaptırımlar kaldırılana kadar halkın sokakta bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Melendez ayrıca, 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği bir askeri operasyonla alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması çağrısını yineledi.

