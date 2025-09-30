VEDAŞ, Muş'ta Enerji Arzını Sürekli Kılmak İçin Bakım Çalışmaları Yapıyor

Haberler

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Muş İl Müdürlüğü, Kıyık ve Çatbaşı köylerinde enerji nakil hatlarının bakımını gerçekleştirerek, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Çatbaşı ve Kıyık köylerindeki çalışmaları inceleyen VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Nurullah Şancı, basın mensuplarına, kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Kıyık ve Çatbaşı köyleri ile bağlı mezralarında enerji nakil hatlarının bakımını yaptıklarını anlatan Şancı, "Bu çalışmayla şebekemizi kışa hazırlıyoruz. Enerji arzının sürekliliği esasını baz alarak tedbirler alıyoruz." dedi.

Ekiplerin zor koşullarda çalıştığını belirten Şancı, "Şebekelerde izolasyon giydirme, sıkı bağ yenileme ve kırık izolatörleri değiştirme işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
