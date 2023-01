Vatandaşlar, araç muayenesinden geçebilmek için parça kiralamaya başladı

Osmaniye'de 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, ekonomik koşullar nedeniyle müşterilerin sıfır yerine ikinci el parça sorduğunu belirterek, "Muayenesi geliyor, bazı arkadaşlarımız var 'abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Bunun kirasını istiyoruz biz işin açığını söyleyeyim" dedi.

Osmaniye'de yaklaşık 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, hayat pahalılığı nedeniyle insanların geçinmekte zorlandığını, kendilerinin de işlerinin düştüğünü söyledi. Hançer, şöyle konuştu:

"30 yıldır Osmaniye'de tamirciyiz, baba mesleğimizdir. Esnaflık artık zor oldu, geçinmek her insan gibi bizim de artık yani geçinme oranlarımız biraz düştü. Şu an kiralar olsun, elektrik faturaları, su faturaları şunlar bunlar yani gerçekten ödenemeyecek güçlerde geliyor ama biz dayanıyoruz. Fahiş fiyat çıkaran insanlar yüzünden bu insanlar hiçbir şey yaptıramıyor. Her konuda, ben araba tamircisiyim yani bu arabayla alakalı oluyor farklı şeylerle alakalı oluyor adam evine ekmek bile alamıyor yani. 5 lira olmuş şu an ekmek fiyatı duyduğum kadarıyla. Ben tamir yapıyorum, adam ikinci el araç parçası soruyor bana. Sıfırını alamıyor adam yani bunun zor bir yanı yok, adamın durumunu anlamak lazım burada. Çünkü adam sıfırını, fiyat vererek konuşmak istiyorum, diyelim ki misal veriyorum 500 lira diyor, adam ikinci ele 200 lira diyor, mecburen ikinci el piyasasına düşmek zorunda kalıyor.

"ARAÇ MUAYENESİ İÇİN PARÇAYI KİRALIYORUZ"

Muayenesi geliyor arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımız var, 'abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Bunun kirasını istiyoruz biz işin açığı söyleyeyim. Yalan gibi gelebilir bazı insanlara belki de farklı bir şey için amacıyla gelebilir, doğru, gerçekten de yaptığımız şeyler var yani. Mesela adamın arabasının bazı malzemesi elimizde var, takıyoruz gönderiyoruz, muayeneden geçiyor, geri geliyor söküyoruz. Yani böyle bir şey de var."