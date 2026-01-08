Van Su ve Kanalizasyon İdaresi elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, elektrik ihtiyacını karşılamak için Edremit ilçesinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile enerji giderlerini azaltmayı hedefliyor. Proje, Dünya Bankası finansmanı ile ilerliyor.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), elektrik ihtiyacını yaklaşık 500 bin metrekarelik alana kurulan Güneş Enerjisi Santralinden (GES) karşılayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, VASKİ enerji giderlerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımını devreye alıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Edremit ilçesinde kurulan GES ile VASKİ'nin elektrik ihtiyacının büyük bölümünün karşılanması hedefleniyor.
Yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda kurulan santralin tam kapasite çalışmasıyla kurumun enerji giderlerinden büyük bir tasarruf sağlaması hedefleniyor.
Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında sahadaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerine çıkan santral kısa süre içinde tam kapasiteyle enerji üretimine başlayacak.