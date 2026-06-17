40 yıllık ustanın girişimi sonuç verdi; 'reşik' için yapılan coğrafi işaret başvurusu kabul edildi

VAN'da babasından devraldığı mesleğini 40 yıldır 20 metrekarelik ayakkabı atölyesinde sürdüren Mecit Emen (57), yaklaşık 30 yıldır yöresel 'reşik' ayakkabılarının üretimini de yapıyor. Emen, geçmişi 1 asır öncesine dayanan ve keçi kılından üretilen yöresel reşik ayakkabıları için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

Vanlı 40 yıllık ayakkabı ustası Mecit Emen, unutulmaya yüz tutmuş yöresel 'reşik' adlı ayakkabıların 30 yıldır üretimini yapıyor. Geçmişte Van ve çevresinde yaygın olarak kullanılan, keçi kılından üretilen ve üzeri Urartu, Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile ters lale ve Van kedisi figürleriyle süslenen ayakkabılar, bugün yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor. Kadın ve erkekler için farklı tasarımlarla üretilen reşik ayakkabılarının tescillenmesi amacıyla yaklaşık 6 ay önce DAKA'ya başvuruda bulunan Emen'in talebi kabul edildi. Bunun üzerine 'reşik' için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı.

'COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMESİ SEVİNDİRİCİ'

Mecit Emen, 20 metrekarelik atölyesinde üretim yaptığını belirterek, reşik ayakkabılarının doğal yapısıyla dikkat çektiğini söyledi. Emen, "Yaklaşık 30 yıldır reşik ayakkabısı üretiyorum. Bu ayakkabı keçi kılından yapılıyor. Üzerinde Urartu, Selçuklu, Osmanlı ve yöresel motifler kullanıyoruz. Keçi kılı doğal bir malzeme olduğu için koku, ter ve kaşıntı yapmıyor. Bu nedenle doğal yaşamı tercih eden insanların talep ettiği bir ürün haline geldi. Yaklaşık 6 ay önce DAKA üzerinden reşik için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Başvurumuzun kabul edilmesi beni çok mutlu etti. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını almak gurur verici" dedi.

'VAN'DAN DÜNYAYA UZANAN BİR DEĞER'

Ürettikleri ayakkabıları önce Van'a, ardından Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini belirten Emen, yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti. Sipariş yoğunluğunun her geçen gün arttığını ifade eden Emen, "Van Valiliği tarafından Bedesten Çarşısı'nda bize tahsis edilen iş yerinde ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu sayede siparişlerimizde ciddi bir artış yaşandı. Şu an elimizdeki imkanlarla talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Son bir hafta içerisinde Afyonkarahisar, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden 20'nin üzerinde sipariş aldık" diye konuştu.

Yurt dışından da ilgi gördüklerini belirten Emen, "Finlandiya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'den siparişler alıyoruz. Özellikle geleneksel kıyafet kullanan kişiler tarafından tercih ediliyor. Talepler oldukça fazla. Üretim kapasitemiz ölçüsünde siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'DESTEKLENİRSE DAHA DA GELİŞECEK'

Reşik ayakkabısının coğrafi işaretle birlikte daha geniş kitlelere ulaşacağına kaydeden Emen, "Bu ürünün desteklenmesi halinde çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Bu konuda mesleki eğitimler aldım, öğrenciler yetiştirdim ve makinelerimizi yeniledik. Reşik ayakkabılarını günümüz insanının rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Spor tabanlar kullanıyoruz. Hem sağlıklı hem de oldukça rahat bir ürün ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı