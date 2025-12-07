Vangücü Kadın Futbol Takımı, Erzincan ekibini mağlup etti
Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi C Grubu 4. haftasında evinde Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.
Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubunun 4 haftasında Vangücü Spor Kulübü, evinde Erzincan Gençler Gücüspor'u konuk etti.
Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynana müsabaka ev sahibi takımın üstünlüğü ile başladı.
Maç bitimine kadar üstünlüğünü koruyan Vangücü Spor Kulübü, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 yendi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel