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Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Milli Sporcuları Ödüllendirdi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, boksta başarılı olan milli sporcuları ödüllendirdi.

Boksta ulusal ve uluslararası dereceler elde eden milli boksörler Evin Erginoğuz, Helin Çaça, Yaren Düztaş ve Bedirhan Ersayar, milli takım boks antrenörü Ayhan Öz, Şevli'yi ziyaret etti.

Başarılı sporcuları ve antrenörlerini Van YYÜ Senato Salonunda ağırlayan Şevli, milli sporcuların elde ettiği başarılarla gururlandıklarını söyledi.

Sporcuları üniversite olarak her zaman desteklediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bedirhan Ersayar, Evin Erginoğuz ve Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu, Helin Çaça da Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerimiz takım olarak katıldıkları turnuvada da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Sporcularımızı özveriyle çalıştıran Ayhan Öz antrenörümüze teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Sadece bilim, kültür ve sanatta değil aynı zamanda sporda da iddialı bir üniversiteyiz. Dünya sıralamasında başarı çıtamızı her geçen yıl daha da yukarılara taşıyoruz. Güçlü bir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna sahibiz. Bazı müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Bölgemizden ve farklı illerden takımları ağırlıyoruz. U22 Türkiye Boks Şampiyonasına da ev sahipliği yapmak için çalışacağız. İlimizde sporu daha iyi noktalara getirme gayretindeyiz."

Şevli, daha sonra başarılı sporculara altın hediye etti.

Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz ise Şevli'ye boks eldiveni hediye etmesiyle sona eren programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, öğretim görevlileri ve antrenörler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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