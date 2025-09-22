Haberler

Van Gurme ve Gastronomi Fuarı Tanıtıldı

Van Gurme ve Gastronomi Fuarı Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Van Gurme ve Gastronomi Fuarı', ülkenin dört bir yanından katılımcıları ağırlayarak yerel mutfak kültürünü tanıtmayı hedefliyor. Fuarın amacı, Türkiye'nin gastronomi dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak.

Van'da 25-28 Eylül'de düzenlenecek "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kurumda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "81 il, 81 lezzet" mottosuyla gerçekleştirecekleri fuarda ülkenin dört bir yanından gelecek katılımcıları ağırlayacaklarını söyledi.

Tarihten gelen zenginliği, özellikle mutfak alanında henüz gün yüzüne çıkmamış değerleri tanıtmak ve bu küresel gastronomi liginde yer almak istediklerini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Lütfen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı sıradan yöresel etkinliklerden ayrı değerlendirin. Malumunuz, birçok ilde gastronomi temalı organizasyonlar artık bir modaya dönüşmüş durumda. Amacımız başta tescilli ürünlerimiz olmak üzere binlerce yıllık mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtmak, şehrimizi bir çekim merkezi haline getirmektir. Bu nedenle etkinliğimize Gurme ve Gastronomi Fuarı adını veriyoruz. Zira gastronomi yemek bilimi, gurme ise bu lezzetleri tadan ve değerlendiren uzmanlardır. Bu yıl gururla şunu söyleyebilirim ki fuar, Türkiye'de artık birçok kentin yapamadığı düzeyde bir etkinliğe dönüştü. Şuan 83 firma katılımcı görünüyor."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.