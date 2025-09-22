Van Gurme ve Gastronomi Fuarı Tanıtıldı

Van'da 25-28 Eylül'de düzenlenecek "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kurumda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "81 il, 81 lezzet" mottosuyla gerçekleştirecekleri fuarda ülkenin dört bir yanından gelecek katılımcıları ağırlayacaklarını söyledi.

Tarihten gelen zenginliği, özellikle mutfak alanında henüz gün yüzüne çıkmamış değerleri tanıtmak ve bu küresel gastronomi liginde yer almak istediklerini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Lütfen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı sıradan yöresel etkinliklerden ayrı değerlendirin. Malumunuz, birçok ilde gastronomi temalı organizasyonlar artık bir modaya dönüşmüş durumda. Amacımız başta tescilli ürünlerimiz olmak üzere binlerce yıllık mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtmak, şehrimizi bir çekim merkezi haline getirmektir. Bu nedenle etkinliğimize Gurme ve Gastronomi Fuarı adını veriyoruz. Zira gastronomi yemek bilimi, gurme ise bu lezzetleri tadan ve değerlendiren uzmanlardır. Bu yıl gururla şunu söyleyebilirim ki fuar, Türkiye'de artık birçok kentin yapamadığı düzeyde bir etkinliğe dönüştü. Şuan 83 firma katılımcı görünüyor."