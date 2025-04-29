Van Gölü'nde Antik Yol Ortaya Çıktı

Van Gölü'ndeki çekilmeyle antik yol ortaya çıktı

VAN - Van'da kuraklık ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde azalma yaşanan Van Gölü'nde, Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü ortaya çıktı.

Aşırı buharlaşma ve bu yıl yağışların azalması sonucu son zamanların en büyük su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde çekilmeyle tarihi yapılar ve binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler su üstünde görülmeye başladı.

Göldeki 4 büyük adadan biri olan, doğasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki yolun büyük bölümü de çekilmeyle kara parçasına dönüştü.

"Van Gölü büyük sırlarla dolu bir göl"

Van Gölü yaklaşık 800 bin yıllık devasa bir tarihe sahip kadim bir göl olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş," Van Gölü'nün etrafı büyük dağlarla çevrili ve göl içerisinde 3 tane büyük ada var. Akdamar, Çarpanak ve Adır adası. Bu adalardan Çarpanak Adası kıyıya en yakın olanlarından ve en büyük adalardan birisini oluşturuyor. Van Gölü'ndeki su seviyesi düştükçe Çarpanak Adası'yla kara parçası arasındaki antik yol yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Aslında bu yol Van Gölü'nün altındaki sırlardan sadece birisi. Van Gölü'nün altında buna benzer belki de başka nice yollar var, nice yapılar yatıyor. Bu yüzden Van Gölü büyük sırlarla dolu bir göl. Eğer göl biraz daha geri çekilir ve yüzey suyu seviyesi biraz daha düşerse biz önümüzdeki özellikle Eylül-Ekim aylarında belki de adanın karayla birleştiğini ve antik yolun tamamen açığa çıktığını göreceğiz. Ümit ediyoruz ki yağışlar bol olur Van Gölü eski su seviyesine kavuşur. Van Gölü'nün altındaki gizemler yine bir sır olaraktan kalır" dedi.