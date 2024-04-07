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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlere İftar Programı Düzenledi

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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, kent genelinde 17 gençlik merkezi ve 8 genç ofisinin hizmet verdiğini söyledi.

Gençlik merkezlerinin 12 ay boyunca çalıştığını ifade eden Özdemir, "Gençlik merkezlerimiz ramazan ayında faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan boyunca birçok merkezimizde iftar programı düzenledik. Şehrin en ücra köşelerinde ve bütün ilçelerde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan gençler ve aileleri hep birlikte dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yalçın Özdemir Kuran-ı Kerim Gençlik Spor Van Etkinlik Spor Güncel Haberler

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