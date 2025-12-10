Van İŞGEM, İran'da bir çok alanı kapsayan işbirliği protokolü imzaladı

Van İş Geliştirme Merkezi (VAN İŞGEM) ve Girişimci İş Adamları Vakfı Van Şubesi (GİV VAN), kentte girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı ile ikili işbirliği protokolü imzaladı.

Urumiye Ticaret Odası'nda İranlı iş insanları ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle bir süredir yürütülen ortak çalışmalar resmiyet kazandı.

VAN İŞGEM ve GİV VAN Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gazetecilere, yaklaşık 20 yıldır kentte girişimciliği geliştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Girişimcilere verdikleri desteğin kapsamını genişletmek ve onlara finansal destek sağlayabilmek için 2 yıldır Girişimci İş Adamları Vakfı Şubesi'ni kurduklarını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Vakıf şubemiz ve İŞGEM'le son yıllarda İran'la ciddi ilişkiler geliştirmeye başladık. Özellikle Urumiye Valiliğiyle yaptığımız işbirlikleriyle Van'da 2 yıldır girişimcilik zirveleri gerçekleştirdik. Bunun üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde bu işbirliklerimizi biraz daha geliştirebilmek için bir protokole dökmeye karar verdik. Hazırladığımız taslak protokollerimizi hem İran hem de Türkiye yetkililerinin onayıyla İran'da imzalamak üzere davet aldık. Bu davet üzerine geçtiğimiz hafta İran'ın Urumiye kentine 23 kişilik heyetlerimizle ziyarette bulunduk. İran'da çok güzel karşılandık. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Orada yaptığımız çalışmaya Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanlığını yürüten milletvekilimiz Sayın Kayhan Türkmenoğlu da eşlik etti."

İran'la hem ticari hem de teknolojik işbirliğine gitme kararı aldıklarını ifade eden Gedik, "İran'daki iki günlük ziyaretimizde sanayicilerimizle, işadamlarımızla orada üretim yapan işletmeleri gezme imkanı bulduk." dedi.

VAN İŞGEM ve GİV VAN'a tahsis edilen irtibat ofisinin açılışını da gerçekleştirildiklerini anlatan Gedik, İran'da yaptıkları temaslarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

İran'da yaptıkları çalışmaların bugüne kadar sürdürdükleri işbirliğinin daha da hızlanmasına, ivme kazanmasına vesile olacağına inandığını vurgulayan Gedik, şöyle konuştu:

"Girişimcilerimizin, iş insanlarımızın artık dış ticarete yoğunlaşmasını istiyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. İki ülkemizin Cumhurbaşkanları yakın tarihte bir araya geldiklerinde İran'la Türkiye arasındaki ticari işbirliği için 30 milyar dolarlık hedef belirlediler. Bu çalışmanın belirlenen hedefi tutturabilmek için de güzel bir altyapı olacağına inanıyoruz. Hem ilimizin ihracatının hem de ülkemizin dış ticaretinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."