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Van'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı Proje Tanıtımı Yapıldı

Van'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı Proje Tanıtımı Yapıldı
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Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği 13 projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan programda Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlerin çeşitli alanlarda eğitim alarak kariyer fırsatlarına hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programınca (ÜNİDES) desteklenen 13 projenin tanıtımı yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin sadece teorik bilgiler ve laboratuvar çalışmalarıyla sınırlı kalmamalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öz güveni yüksek, dijital okuryazarlığı üst seviyede olan, girişimci, en az iki dil bilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, ekip ruhuyla çalışabilen gençler yetiştirme çabasında olduklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"2020'de stratejik planımızı yeni nesil bir üniversite olarak hazırladık. Üniversitemizde yaklaşık 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Genç Ofisi kuruldu. Diğer üniversitelere örnek oldu. YÖK Başkanımız Erol Özvar, gittiği her yerde Genç Ofisimizi, öğrencilerimizin güler yüzünü, enerjisini anlattı. Uzman öğreticiler, öğrencilerimizin müzikten resme, sanattan farklı programlara kadar birçok alanda eğitim almalarını sağlıyor. Gençlerimize iş ve kariyer fırsatları sunmak için farklı projeleri hayata geçiriyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise öğrenci topluluklarının projelerini ÜNİDES'in desteğiyle daha kolay hayata geçireceğini ifade etti.

ÜNİDES'in yerel projelere 50 bin, ulusal projelere de 100 bin liraya kadar destek verdiğini anlatan Özdemir, "İlimizde toplamda 13 projemiz ÜNİDES programından 650 bin lira destek alarak uygulama safhasına geçmiştir. Öğrenci topluluklarımızı tebrik ediyor, desteklerini esirgemeyen rektörümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ile Prof. Dr. Aydın Görmez, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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