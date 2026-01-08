Van'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Tuşba ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 28 senet, 8 çek, 1 çek fotokopisi, 1 çek defteri, 1 tapu senedi, 33 araç alım-satım evrakı, 2 vekaletname, 15 kullanılmış çek dip koçanı, 5 bitmiş çek defteri koçanı, 31 sayfa alacak listesi dokümanı, 2 alacak not kağıdı, 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 yazar kasa POS cihazı ve 1 başkasına ait kredi kartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.T. (46), O.Y. (47), R.T. (57), Z.N. (45), İ.G. (46), E.C. (43), A.E. (49) ve M.N.Ç. (45) isimli 8 şüpheli yakalanarak MASAK'tan elde edilen verilere göre suçtan elde edilen varlıklarına da el konulmak üzere gözaltına alındı.