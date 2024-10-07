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Van'da 'Spor Van Projesi' 2024-2025 Dönemi Açılışı Yapıldı

Van'da 'Spor Van Projesi' 2024-2025 Dönemi Açılışı Yapıldı
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Van Valiliği'nin hayata geçirdiği 'Spor Van Projesi' çerçevesinde 2024-2025 döneminin açılışı Edremit'te gerçekleştirildi. Vali Ozan Balcı, projenin gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağladığını vurgulayarak, spor alt yapısına 100 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen "Spor Van Projesi"nin 2024-2025 döneminin açılışı yapıldı.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden programda konuşan Vali Ozan Balcı, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Her öğrencinin bir spor dalıyla ya uğraşması ya da iyi bir izleyicisi olması gerektiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Spor, gençlerimizin sosyal ve gündelik yaşamı ile fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlar. Projemiz şimdiye kadar başarıyla yürütüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sporla uğraşan gençleri ve öğrencileri kutluyorum. Projemiz kapsamında spor alt yapısına büyük yatırım yaptık. 13 yüzme havuzunu bitirdik, kısa zamanda tamamı hizmete açılacak. 26 kapalı spor salonunu bitirdik. Okul bahçelerine 300 voleybol ve basketbol sahası kazandırdık. İlçelerimize voleybol, basketbol, tenis kortu ve halı sahadan oluşan tesisler yaptık. 76 okul bahçesine halı saha kurduk, açılışlarını yapacağız."

Edremit'e de büyük bir spor adası kazandıracaklarını anlatan Balcı, "İçinde spor lisemiz var. Onu bitireceğiz. Spor salonlarıyla, sosyal alanlarıyla, yurtlarıyla çok güzel bir spor adası olacak. Spor alt yapısına 100 milyon lira tutarında malzeme desteği verdik. Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. İnşallah orta ve uzun vadede ulusal ve uluslararası alanlarda gençlerimiz büyük başarılar elde edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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