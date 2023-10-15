Van'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü sağlık durumu iyi olan sürücü ise kurtuldu.
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.Ç. (35) yönetimindeki 65 ABN 517 plakalı otomobil, Muradiye- Van kara yolu Ovapınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile G.T. (58) ve Y.T. (32) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T. ve Y.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.