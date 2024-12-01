Van'da Mısır Çarşısında Yangın: Dükkanlar Kullanılamaz Hale Geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde dün çıkan yangın sonucu birçok dükkanın kullanılamaz hale geldiği Mısır Çarşısı'nda ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Şerefiye Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Günün ağarmasıyla hasarın daha net görüldüğü çarşıda, birçok dükkan kullanılamaz hale geldi, bazı dükkanlarda da hasar oluştu.

Polislerin çevrede güvenlik önlemi aldığı çarşıda, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma yaptı.

Dükkan sahipleri de çarşının girişinde bekleyişlerini sürdürdü.