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Van'da kar yağışı: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı

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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri ise rötar yaptı.

Van'da kar yağışı: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri ise rötar yaptı.

Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale 48, Çaldıran 41, Çatak 32, Erciş 90, Gevaş 40, Gürpınar 109, Muradiye 32, Tuşba 35 ve Bahçesaray ise 1 olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların akşam saatlerine kadar Hakkari ili, Bitlis ilinin doğusu ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması tahmin edildiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi.

Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti. Vatandaş ayrıca, yağışların suyu çekilen Van Gölü'ne de iyi olacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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