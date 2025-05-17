Van'da Kadın Kooperatifinden Yılın İlk Peynir Üretimi

Van'da kooperatif kuran kadınlar, İş Geliştirme Merkezi'nde kendilerine tahsis edilen alanda yılın ilk peynirini üretti.

Ak Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, tesisi ziyaret ederek, üretim yapan kadınlardan bilgi aldı.

Türkmenoğlu, kentte kooperatif kuran kadınların yaptığı çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Otlu peynir üretiminin zor olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Van'da otlu peynirin bir hikayesi var. Sütten başlayan süreç, yeraltında dinlenmeye kadar devam ediyor. Yılın ilk peyniri üretildi, biz de tesiste buna şahitlik ettik. Önümüzdeki süreçlerde kadın eliyle üretilen peynirler, marketlerde satışa sunulacak. Bunun yanı sıra kahvaltı salonlarında yine bu peynirler yer alacak. Farklı çeşit peynirlerin üretildiği tesiste işleyişin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz."

Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Pınar Gülle ise, "Mayısın ilk haftasında başlayıp eylülde üretimimizi bitiyoruz. Geleneksel yöntemleri bozmadan peynir üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz peynirler vatandaşlar tarafından talep görüyor. Çevre illerin yanı sıra ulusal pazarda yer almayı hedefliyoruz." dedi.