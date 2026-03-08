Haberler

Van'da gümrük kaçağı eşya ve sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Erciş ve Başkale ilçelerinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde toplamda 1630 kaçak sigara ve 108 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı eşya ve sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi ve Erciş ilçesine bağlı Yukarıakçagedik mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, Erçiş ilesinde 1630 kaçak sigara ve Başkale ilçesinde de 108 parça gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ü.A ve V.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
