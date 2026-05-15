Van'da İran ile ekonomik ilişkilerin konuşulduğu toplantı yapıldı

Van'da İran ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularının masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (DAKA) "İran Masası" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, İran ile ticari ilişkiler, ticari fırsatların değerlendirilmesi ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın durumu ele alındı.

AK Parti Van Milletvekili ve TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, DAKA İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür, İran'ın ekonomik ve jeopolitik konumuyla ilgili sunum yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Ferhat Dörtköşe, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Van İş Geliştirme Merkezi Başkanı Mahmut Gedik, DAKA uzmanları ve İran ile ticaret yapan iş insanlarının katıldığı toplantıda ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Türkmenoğlu, ABD/İsrail-İran savaşı ve akabinde başlatılan diplomasi trafiğini yakından takip ettiklerini söyledi.

İran ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini ele almak üzere bir araya geldiklerini belirten Türkmenoğlu, "DEİK heyetini Van'da ağırlıyoruz. İş konseyini ve iş dünyasını burada buluşturduk. İran ile ticari ilişkilerde güçlü ve zayıf yönleri anlamak ve anlatmak üzere buradayız. Toplantının sonucunda İran ile nihai ilişkilerini sürdürecek olan her kurumumuzun stratejik şehri Van olacaktır. Bu vesileyle Van'ı hep gündemde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

İran ile ilişkilerde Van'ın önemli bir konumda ve potansiyele sahip olduğunu anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah sınır ve güvenlik toplantılarını da Van'da gerçekleştireceğiz. Savaş hiçbir zaman istemediğimiz bir konu. Şimdi diplomasi var. Savaşın içinden çıkmış bir İran ekonomisi var. İran ile nasıl güçlü bir ekonomik ilişki kurabileceğimizin muhasebesini yapıyoruz. Bunun için Türk-İran İş Konseyi burada. Ekonomik, ticari ve kültürel anlamındaki işbirliğini geliştirme hususunda öncülük ve aracılık ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız toplantı bölge açısından önemli."