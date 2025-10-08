Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Başkale ilçesinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı malzemeler bulunurken, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
