Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde 717 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 717 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Şüpheli A.M. ve N.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
