Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 9 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.18- 24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan kullanılan 2 araca da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel