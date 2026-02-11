Haberler

Van'da ramazan öncesi işletmeler denetlendi

Van'da ramazan öncesi işletmeler denetlendi
Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan öncesi fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetleyerek hijyen standartlarını kontrol etti. Bir işletmeye yetersiz hijyen sebebiyle ceza uygulandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi kentteki fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerinin güvenilir, sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması hedefiyle yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri inceleyen ekipler, üretim alanlarının temizliğini, bone ve önlük kullanımını kontrol etti.

Ekmek ve pidelerin resmi gramaj standartlarına uygunluğunu, fiyat tarifelerini, üretimde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihini de inceleyen ekipler, bir işletmeye fiziki şartlarının yetersiz olduğu ve ekipmanların hijyen kurallarına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
