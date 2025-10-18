Haberler

Van'da Dolandırıcılık Operasyonu: 74 Gözaltı, 26 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Emniyet, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan işlem başlattı.

Van merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında çalışma yürüttü.

İl genelinde yapılan çalışmada elde edilen istihbari bilgiler ve alınan müşteki beyanı doğrultusunda, farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığı toplandığı, bu hesapların "nitelikli dolandırıcılık" suçunda kullanıldığı, çok sayıda transfer işlemi ile mağduriyetlerin oluştuğu, şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç temin ettiği belirlendi.

Bunun üzerine Van merkezli Başkale ve Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli'de belirlenen adreslere 14 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop/HDD, 2 tablet, 4 flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 10 adli kontrol şartıyla, 38'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Dolmabahçe'de büyük şok! Her şey 2 dakikada değişti
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.