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Van'da Belediye Ekipleri Sahipsiz Hayvanlara Yemleme Yaptı

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Van'ın Muradiye ilçesinde belediye ekipleri kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Van'ın Muradiye ilçesinde belediye ekipleri kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar ve kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen köpek ve kediler için belirledikleri alanlara mama bıraktı, kuşlar için de pet bardaklara doldurdukları buğdayları ağaç dallarına astı.

Zabıta memuru Mehmet Emin Başaran, sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için Murat Şelalesi bölgesindeki alana mama bıraktıklarını söyledi.

Başaran, kış boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için zaman zaman yemleme çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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